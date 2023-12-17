Один человек погиб в столкновении легкового автомобиля и автобуса в Подмосковье

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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87 километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.

Как сообщили в ведомстве, в воскресенье, 17 декабря, дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:30 в Богородском городском округе.

По предварительной информации, водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового авто погиб. Других пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. Всех пострадавших доставили в медучреждения.