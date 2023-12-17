Автобус врезался в столб на западе Москвы, пострадали четыре пассажира

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Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Сообщается, что ДТП произошло на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. По предварительным данным, пострадали четыре пассажира.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб, причина случившегося устанавливается. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в светофор. По факту ДТП начата проверка.

Также отмечается, что всех пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии. ДТП произошло на 251-м километре трассы М-7 Волга между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района между легковым автомобилем "Лада Веста" и микроавтобусом "Газель NEXT".