Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Удмуртии, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 251-м километре трассы М-7 Волга между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района между легковым автомобилем "Лада Веста" и микроавтобусом "Газель NEXT".

По данным ведомства, в микроавтобусе находились 17 человек, среди них было восемь детей. Они ехали на соревнования. В легковом автомобиле находился один мужчина. Пассажиров микроавтобуса направили в медицинское учреждение поселка Игра для углубленного осмотра.

Ранее грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в 22 километрах от поселка Новая Чара Каларского района Забайкалья. Один из пассажиров скончался на месте аварии.

До этого ДТП с автобусом произошло во Владимирской области. В результате аварии один из водителей скончался, еще 20 человек обратились к медикам за помощью.

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