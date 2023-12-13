Во Владимирской области 20 человек обратились за медпомощью после ДТП

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ДТП с автобусом произошло во Владимирской области. В результате аварии один из водителей скончался, еще 20 человек обратились к медикам за помощью. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что ДТП случилось примерно в 14:00 по московскому времени в районе 111-го километра трассы М-8 "Холмогоры". В аварию попал автобус с 49 пассажирами. Транспорт частной компании наняли для того, чтобы доставить учителей из Костромской области на мероприятие в Москву.

"По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. По состоянию на 15:30, за медицинской помощью обратились 20 пассажиров, из которых двое – в тяжелом состоянии", – уточнили в МВД.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб.

В свою очередь, глава Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее Госавтоинспекция Югры сообщила о гибели четырех человек в результате ДТП в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, еще двое пострадали.

10 декабря на 43-м километре автодороги Нижневартовск – Радужный водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio.



ДТП произошло на Дмитровском шоссе