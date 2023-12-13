13 декабря, 09:45Происшествия
Два человека погибли в аварии с автовышкой в Приморском крае
Фото: 123RF/olegdoroshin
Два человека погибли в ДТП автомобиля УАЗ с автовышкой на трассе в Михайловском районе в Приморском крае, об этом сообщает News.ru.
Как подчеркнули в пресс-службе полиции, специальный транспорт использовался во время ремонта освещения на трассе. В этот момент в него врезался УАЗ, от чего автомобиль загорелся.
Среди погибших – водитель внедорожника и рабочий, который находился на поднятой стреле автовышки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и представители местного отдела полиции. Причины случившегося устанавливаются, рассказали в пресс-службе.
Ранее Госавтоинспекция Югры сообщила, что в результате ДТП в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа погибли 4 человека, а еще 2 – пострадали.
10 декабря на 43-м километре автодороги Нижневартовск – Радужный водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio.
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