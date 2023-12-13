Два человека погибли в аварии с автовышкой в Приморском крае

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Два человека погибли в ДТП автомобиля УАЗ с автовышкой на трассе в Михайловском районе в Приморском крае, об этом сообщает News.ru.

Как подчеркнули в пресс-службе полиции, специальный транспорт использовался во время ремонта освещения на трассе. В этот момент в него врезался УАЗ, от чего автомобиль загорелся.

Среди погибших – водитель внедорожника и рабочий, который находился на поднятой стреле автовышки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и представители местного отдела полиции. Причины случившегося устанавливаются, рассказали в пресс-службе.

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10 декабря на 43-м километре автодороги Нижневартовск – Радужный водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio.

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