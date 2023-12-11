Водитель школьного микроавтобуса скончался за рулем под Саратовом

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Водитель школьного микроавтобуса "Газель" в Саратовской области скончался в пути. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает РИА Новости.

Происшествие случилось в 07:30 по московскому времени вблизи села Нижняя Чернавка. Водитель микроавтобуса во время движения почувствовал себя плохо, после чего съехал с дороги. После этого мужчина умер, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в салоне находились девять пассажиров, но никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что водитель и один ребенок пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Партизанском городском округе Приморья. Авария произошла на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск.

В автобусе находился 21 ребенок. Они ехали в село Сергеевка с экскурсии во Владивостоке. Дети 2007–2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности.

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