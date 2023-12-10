Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем, пострадали 2 человека

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Два человека получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом, в котором были 43 ребенка. ДТП произошло в Воронежской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУМВД по региону.

Авария произошла в Лискинском районе Воронежской области на 585 километре дороги М-4 "Дон".

По предварительным данным, столкнулись грузовик Iveco и пассажирский автобус MAN, которые двигались в попутном направлении в сторону Воронежа. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение.

Сообщается, что в автобусе находились 43 ребенка, а также четверо сопровождающих взрослых. Никто из них не пострадал. Все пассажиры другим автобусом отправлены к месту назначения в город Воронеж.

Ранее стало известно, что водитель и один ребенок получили повреждения в результате аварии с участием школьного автобуса в Партизанском городском округе Приморья. Инцидент произошел днем 8 декабря на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск. Тогда 63-летний водитель автобуса во время поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter.