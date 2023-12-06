Пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеход погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, около 19:30 на Дмитровском шоссе в районе дома 164 водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – уточняется в публикации.

Специалисты осмотрели место ДТП и теперь планируют выяснить обстоятельства аварии.

Ранее водитель грузового автомобиля MAN сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте, один из них погиб. Уточнялось, что двое людей пересекали проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.



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