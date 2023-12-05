Полицейский грузовик столкнулся с фурой в Волжском

Фото: vk.com/ГБУЗ "КССМП"

Три человека пострадали при столкновении служебного "КамАЗа" и грузовика МАЗ в Волжском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, передает РИА Новости.

В результате аварии два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы. В комитете здравоохранения области уточнили, что после ДТП двух человек доставили в больницу. Они находятся в стабильном состоянии, а третий пострадавший отказался от госпитализации после осмотра.

Ранее сообщалось, что человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, где столкнулись фура и колонна Росгвардии.

До этого два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового транспорта в Георгиевском округе Ставрополья. Водитель "КамАЗа" выезжал с прилегающей территории и не пропустил автомобиль Lada Largus, который двигался со встречного направления прямо.

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