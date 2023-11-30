Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "ДТП" Ставрополь"

Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового транспорта в Георгиевском округе Ставрополья. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 30 ноября около 18:00 на 317 километре трассы А-167 Кочубей – Нефтекумс – Зеленокумск – Минеральные воды водитель "КАМАЗа" выезжал с прилегающей территории и не пропустил Lada Largus, которая двигалась со встречного направления прямо. В результате аварии погибли водитель легковушки и его пассажирка, отметили в ведомстве.

Также там добавили, что за рулем "КАМАЗа" был 21-летний житель Нефтекумского округа, который год назад получил водительское удостоверение для управления грузовым транспортом. За это время он 17 раз нарушил ПДД. Был ли он трезв в момент аварии, покажут результаты экспертизы, заключили в ГИБДД.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и двое получили травмы в результате аварии в Карелии. Происшествие случилось около 15:40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола". В 40 километрах от города Сегежи столкнулись грузовик с прицепом и два микроавтобуса.

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