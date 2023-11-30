Два человека погибли в результате ДТП под Липецком

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Два человека скончались в результате аварии с микроавтобусом под Липецком. О происшествии рассказала глава пресс-службы управления МВД по региону Ольга Снежкова.

По ее словам, ДТП случилось примерно в 08:10 по московскому времени в районе 77-го километра дороги Липецк – Данков, недалеко от села Новоникольского.

"Произошло столкновение двух пассажирских транспортных средств – микроавтобуса Mercedes и ПАЗ <...> Предварительно, два человека погибли и шестеро пострадали в микроавтобусе", – цитирует ТАСС Снежкову.

Она также отметила, что в автобусе ПАЗ находился только водитель.

Специалисты намерены выяснить, что стало причиной случившегося.

Ранее четыре человека погибли и двое получили травмы в результате ДТП в Карелии. Происшествие случилось около 15:40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола". В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

Состояние двоих пострадавших оценивалось как тяжелое, их пришлось госпитализировать в Сегежскую ЦРБ, уточнили в МВД. Оперативные службы занялись установкой обстоятельств инцидента.



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