Три человека пострадали в ДТП на Открытом шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три человека получили травмы в ДТП, произошедшем на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что за рулем автомобиля BMW находилась девушка. Она не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, стоящих на тротуаре, отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в результате аварии травмы получили две женщины и мужчина – их госпитализировали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом мужчину. В столичной прокуратуре отметили, что от полученных травм он скончался.

Автомобиль наехал на пешеходов в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского"