25 ноября, 21:22Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Открытом шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Три человека получили травмы в ДТП, произошедшем на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что за рулем автомобиля BMW находилась девушка. Она не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, стоящих на тротуаре, отмечается в сообщении.
Пресс-служба добавила, что в результате аварии травмы получили две женщины и мужчина – их госпитализировали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом мужчину. В столичной прокуратуре отметили, что от полученных травм он скончался.
Автомобиль наехал на пешеходов в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского"
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