Несколько машин столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Там уточнили, что движение в сторону центра затруднено, на месте работают оперативные службы города.

По данным Госавтоинспекции столицы, в результате произошедшего пострадали пять человек.

По предварительной информации, возле дома 37, в районе примыкания к шоссе Нагорного проезда, автомобиль такси врезался в две машины, ожидавшие зеленый сигнал светофора. Из-за этого такси загорелось, а переднее авто по инерции наехало на пешеходов. В настоящее время возгорание потушено.

"В результате дорожной аварии пострадали 4 пешехода и пассажир такси, которых доставили в медучреждения", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщается, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

Ранее на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.