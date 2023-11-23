Четыре человека погибли в ДТП с двумя микроавтобусами в Карелии

Фото: телеграм-канал "Полиция Карелии"

Четыре человека погибли и двое получили травмы в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского МВД.

Согласно информации ведомства, происшествие случилось около 15:40 на 680-м километре федеральной трассы "Кола". В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, их пришлось госпитализировать в Сегежскую ЦРБ, уточнили в МВД. На территории ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Оперативные службы устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей на Малой Сухаревской площади в Москве. Оперативные службы столицы уточняют обстоятельства аварии и информацию о вероятных пострадавших.

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