Суд арестовал водителя, въехавшего в толпу в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд арестовал 35-летнего мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, ночью 19 ноября после ссоры у одного из кафе водитель Mercedes наехал на группу людей. В результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести, на данный момент им оказывается необходимая помощь.

СК завел уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Кроме того, на мужчину составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Ранее машина врезалась в остановку в Калининграде. В результате ДТП скончался ребенок, еще три человека пострадали. В полиции уточнили, что у самого водителя случился инсульт и сейчас мужчина находится в карете скорой помощи. На место аварии прибыли специалисты Госавтоинспекции.

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