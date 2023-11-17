Автомобиль врезался в остановку в Калининграде

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Машина врезалась в остановку в Калининграде. В результате ДТП скончался ребенок, еще три человека пострадали. О происшествии пишет ТАСС, ссылаясь на Главное управление МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в 15:11 на улице Тихорецкой. Правоохранители сообщают о трех пострадавших и гибели шестилетней девочки.

В полиции уточнили, что у самого водителя случился инсульт и сейчас мужчина находится в карете скорой помощи. На место аварии прибыли специалисты Госавтоинспекции.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Свободном в Амурской области. В результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Прокуратура проверяет исполнение законодательства по организации перевозок, в том числе меры по безопасности пассажиров, прохождение предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.



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