Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Приамурье

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Свободном в Амурской области, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Амурской области. В результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.

По данным прокуратуры Приамурья, ДТП произошло днем 13 ноября на автомобильном мосту по улице Михайло-Чесноковского. Водитель автобуса Hyundai, следующего по маршруту № 43 общественного транспорта, столкнулся со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник".

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Прокуратура проверяет исполнение законодательства по организации перевозок, в том числе меры по безопасности пассажиров, прохождение предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.

Ранее электропоезд сообщением Москва – Монино Ярославского направления столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде. Авария случилась на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления. Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.