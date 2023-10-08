Электричка столкнулась с машиной в Подмосковье, некоторые поезда в область задерживаются

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Электропоезд сообщением Москва-Монино Ярославского направления столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде. Поезда в сторону области задерживаются. Об этом сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Авария случилась на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления. Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.

"Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, но некоторые поезда Фрязинской ветки в сторону области задерживаются.

Ранее Легковая машина выехала на пути перед приближающимся электропоездом на перегоне Гжель – Куровская Казанского направления МЖД. В результате они столкнулись.