Водитель каршеринга влетел в автобус в Москве и сбежал с места ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На северо-востоке Москвы сотрудники полиции объявили в розыск водителя каршеринга, который врезался в автобус и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло днем 4 сентября на Широкой улице. Мужчина за рулем каршеринга пересек перекресток на красный светофор и влетел в автобус. После этого он вышел из машины и сбежал с места аварии.

Женщина из-за аварии получила травмы, ее доставили в больницу.

Сейчас водителя ищут полицейские. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует выяснение обстоятельств и привлечение виновника к ответственности по закону.

Ранее один человек погиб и еще семь получили различные травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Всех пострадавших госпитализировали.

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