03 сентября, 10:12Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Тюмени
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Отмечается, что столкнулись Toyota и Opel. По предварительной информации, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил вторую иномарку.
Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб на перекрестке улиц Сулимова и Омская. В результате аварии пострадали 11 пассажиров автобуса.
До этого автомобиль Mitsubishi столкнулся с припаркованной машиной и наехал на пешеходов в Сергиево-Посадском городском округе. В результате ДТП на месте погибли два человека, еще одного госпитализировали с травмами.
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