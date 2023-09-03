Двенадцать человек пострадали в ДТП в Тюмени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Отмечается, что столкнулись Toyota и Opel. По предварительной информации, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил вторую иномарку.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб на перекрестке улиц Сулимова и Омская. В результате аварии пострадали 11 пассажиров автобуса.

До этого автомобиль Mitsubishi столкнулся с припаркованной машиной и наехал на пешеходов в Сергиево-Посадском городском округе. В результате ДТП на месте погибли два человека, еще одного госпитализировали с травмами.

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