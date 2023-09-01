Два человека погибли в ДТП в Сергиево-Посадском городском округе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобиль Mitsubishi столкнулся с припаркованной машиной и наехал на пешеходов в Сергиево-Посадском городском округе. В результате ДТП на месте погибли два человека, еще один госпитализирован с травмами, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Отмечается, что инцидент произошел 31 августа в 14:35 по московскому времени на 49-м километре автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Водитель 1965 года рождения за рулем Mitsubishi не справился с управлением и наехал на припаркованную машину. После этого его отбросило на трех пешеходов, которые находились на обочине дороги.

В сообщении уточнили, что сейчас полицейские проводят мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее семь человек, включая двух детей, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести в результате аварии при участии рейсового автобуса и фуры в Гагаринском районе Саратова. Также ДТП привело к гибели жительницы Подмосковья.

До этого автомобиль выехал на тротуар на Люблинской улице в районе дома 92, корпуса 2, в Москве. Он совершил наезд на двух пешеходов.

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