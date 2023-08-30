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30 августа, 19:51

Происшествия

Автомобиль наехал на двух пешеходов на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль выехал на тротуар на Люблинской улице в районе дома 92, корпуса 2, в Москве. Он совершил наезд на двух пешеходов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении подчеркнули, что движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области.

Отмечается, что на месте работают оперативные городские службы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Ранее женщина и ее семилетний сын пострадали на Волгоградском проспекте в Москве после наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар от столкновения с грузовиком. По предварительным данным, водитель грузового авто намеревался совершить запрещенный на участке дороги разворот.

До этого ДТП с участием двух легковушек произошло на трассе в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, включая подростка.

"Московский патруль": ДТП произошло на Нижегородской улице

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