Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

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ДТП с участием двух легковушек произошло на трассе в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В результате пострадали восемь человек, включая подростка.

Автомобили столкнулись на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск –Курган. Госпитализация потребовалась шестерым пострадавшим.

Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации екатеринбургской больницы № 36. Еще четверым пострадавшим, в том числе подростку, помощь оказывают в травматологическом отделении центральной городской больницы Каменск-Уральского. Их состояние ближе к удовлетворительному.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Там на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла в 10:20 (06:20 по московскому времени) 27 августа. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге Купино – Чистоозерное со стороны рабочего поселка. На 60-м километре автодороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "ВАЗ 2105".



Автобус столкнулся с фурой на Егорьевском шоссе в Подмосковье