Девять туристов пострадали в аварии с микроавтобусом в Абхазии

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Девять туристов получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Гудаутском районе, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС Абхазии.

ДТП произошло на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур недалеко от села Псырцха. Там столкнулись автомобили Mercedes и Toyota. На территорию происшествия были направлены спасатели и врачи.

В республиканской больнице уточнили, что из поступивших пострадавших только четверым понадобилась госпитализация, остальных отпустили.

"Трое пострадавших – это местные жители, они находятся в тяжелом состоянии. Одна туристка, пострадавшая в этой же автоаварии, госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Ее жизнь вне опасности", – поделился замглавврача больницы Астана Авидзба.

Он добавил, что в транспортировке путешественницы за пределы республики надобности нет. Она будет проходить лечение в Сухуме.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля. Возраст и характер травм пострадавшего устанавливаются.

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