15:35Происшествия
Девять туристов пострадали в аварии с микроавтобусом в Абхазии
Фото: mchs.apsny.land
Девять туристов получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Гудаутском районе, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС Абхазии.
ДТП произошло на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур недалеко от села Псырцха. Там столкнулись автомобили Mercedes и Toyota. На территорию происшествия были направлены спасатели и врачи.
В республиканской больнице уточнили, что из поступивших пострадавших только четверым понадобилась госпитализация, остальных отпустили.
"Трое пострадавших – это местные жители, они находятся в тяжелом состоянии. Одна туристка, пострадавшая в этой же автоаварии, госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Ее жизнь вне опасности", – поделился замглавврача больницы Астана Авидзба.
Он добавил, что в транспортировке путешественницы за пределы республики надобности нет. Она будет проходить лечение в Сухуме.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля. Возраст и характер травм пострадавшего устанавливаются.
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