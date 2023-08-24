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02:55

Происшествия

Движение на МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе затруднено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик столкнулся со стоящим автомобилем на 95 километре МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На внешней стороне 95 километра МКАД (в районе развязки с Ярославским шоссе) водитель грузового автомобиля въехал в стоящий автомобиль", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В районе происшествия затруднено движение.

Ранее сообщалось, что на трассе Душанбе – Куляб – Хорог на юге Таджикистана грузовик "Дулан" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в жилые дома, 10 человек погибли, 14 граждан пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого стало известно, что автомобиль загорелся на Нижегородской эстакаде в Москве. Тогда на внутренней стороне ТТК по одной правой полосе и на внешней стороне по двум правым полосам было ограничено движение транспорта.

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