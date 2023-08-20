Опубликован момент аварии с певицей Ладой Дэнс

Опубликован момент ДТП с певицей Ладой Дэнс. Видео размещено в телеграм-канале "112"

На кадрах такси, в котором ехала артистка, въехало в другие машины, которые ранее попали в аварию.

Дэнс попала в аварию с участием трех машин вечером 5 августа на трассе М-2 "Крым" в Московской области. После произошедшего директор певицы Сергей Пудовкин заявил о тяжелом состоянии певицы. Для оказания помощи женщине был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Артистка получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

В субботу, 19 августа, Дэнс впервые после аварии выступила на концерте. По словам Пудовкина, певица в том числе смогла провести выступление благодаря обезболивающим препаратам.

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