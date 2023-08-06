Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии артистки после ДТП на трассе М-2

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Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал, что певица после ДТП находится в тяжелом состоянии. Его слова приводит издание "Газета.Ru".



Сергей Пудовкин отметил, что для помощи певице был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

"Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга", — сказал он.

Концертный директор также отметил, что сейчас Лада Дэнс проходит медицинские исследования на этот счет. Он выразил надежду, что состояние певицы нормализуется.

Сергей Пудовкин также поблагодарил медицинские и оперативные службы, которые быстро подключились к спасению артистки. При этом виновника случившейся в Подмосковье аварии пока не выявили.

Певица Лада Дэнс попала в аварию 5 августа. По информации СМИ, ДТП с участием трех машин случилось на трассе М-2, когда артистка ехала в такси.

По предварительным данным, певица получила открытую черепно-мозговую травму. В результате ДТП пострадали четыре человека, у одного из них перелом поясничного отдела позвоночника.