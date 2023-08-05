Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 20:28

Происшествия

Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье. Об этом пишет "Известия" со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, авария с участием трех маших произошла на трассе М-2. Певица ехала в такси. На месте работает бригада скорой помощи.

Отмечается, что, по предварительным данным, Дэнс получила открытую черепно-мозговую травму. В результате ДТП пострадали четыре человека, у одного из них перелом поясничного отдела позвоночника.

Ранее мотоциклист столкнулся с разделительным отбойником на Крылатской улице в Москве. Движение в районе происшествия было затруднено.

До этого машина сбила пешехода, который попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте на Севастопольском проспекте. Автомобилистов предупреждали о затруднении движения в районе ДТП.

Два автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде

Читайте также

происшествияДТП
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика