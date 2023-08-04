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04 августа, 23:59

Происшествия

Мотоциклист въехал в разделительный отбойник на Крылатской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Крылатской улице мотоциклист столкнулся с разделительным отбойником. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

"На Крылатской улице в районе дома 30 строения 3 водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города", – говорится в уведомлении.

В настоящее время движение в районе происшествия затруднено. Обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего выясняются.

Раанее мотоциклист сбил четырех пешеходов на Кубани. ДТП произошло днем 10 июля в городе Темрюк на улице Розы Люксембург. 36-летний водитель мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате чего и он, и пешеходы получили травмы.

Массовая авария произошла в центре Москвы

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