Фото: телеграм-канал "112"

Мотоциклист сбил четырех пешеходов на Кубани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло днем 10 июля в городе Темрюк на улице Розы Люксембург. 36-летний водитель мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате чего и он, и пешеходы получили травмы.

В сообщении добавили, что среди пострадавших двое детей: 6 и 8 лет. Шестилетняя девочка скончалась от полученных травм в больнице.

Ранее пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, в результате чего один из них загорелся.

До этого водитель автомобиля сбил трех человек в столичном районе Марьино. Наезд на группу людей произошел на тротуаре, на месте происшествия работали оперативные службы города.

"Рейд 112": автомобиль наехал на пешехода на Бирюлевской улице