Фото: телеграм-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга"

Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Об этом сообщает Ura.ru.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июля, на 44 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Сообщается, что столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, в результате чего один из них загорелся.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что серьезная авария произошла на Кубани. Два грузовика перевернулись перед въездом в Краснодар. Водитель одного из большегрузов погиб. О причинах аварии не уточнялось.

До этого стало известно о ДТП с участием 6 автомобилепроизошло на юге Москвы на проспекте Андропова. Несмотря не серьезные повреждения некоторых автомобилей, в аварии нет пострадавших.

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