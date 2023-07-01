Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Число пострадавших в аварии на трассе в Саратовской области выросло до шести человек, среди них трое детей. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших.

"Пострадавших девять человек, из них трое детей. [Среди девяти пострадавших] погибших – три человека, все взрослые. Все жители Пермского края", - уточнил министр.

Он отметил, что пострадали девочка и мальчик 15 лет, восьмилетняя девочка, мужчины 30 и 46 лет, а также 40-летняя женщина.

Все они были госпитализированы в Красноармейскую районную больницу. Еще трое мужчин погибли до приезда скорой помощи.

В пресс-службе УГИБДД региона ранее уточнили, что авария произошла на 391 километре федеральной автотрассы "Сызрань-Саратов-Волгоград", там столкнулись машины ВАЗ-2110, "ГАЗель" Toyota Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием 6 автомобилейпроизошло на юге Москвы на проспекте Андропова. Несмотря не серьезные повреждения некоторых машин, никто не пострадал.