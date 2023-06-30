Девять человек пострадали в результате ДТП в Свердловской области

Фото: телеграм канал "Госавтоинспекция Свердловской Области"

На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадали девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что авария произошла в 17:00 на 65-м километре трассы.

"По предварительным данным, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda под управлением водителя 1980 года рождения", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, резюмировали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Курском округе Ставропольского края произошла авария, в результате которой погибла семилетняя девочка, еще двое детей получили травмы.

ДТП произошло 29 июня в 14:20 на 48-м километре дороги Новопавловск – Курская – Моздок. Водитель, находившийся за рулем машины ВАЗ-2114, съехал с шоссе в поле, после чего автомобиль перевернулся. Дети не были пристегнуты к специальным автокреслам, что в том числе могло привести к гибели ребенка.

Водитель автомобиля, 34-летний мужчина, и его жена не пострадали, добавили в региональном управлении ГИБДД.



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