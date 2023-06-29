Число погибших в ДТП с минивэном в Самарской области выросло до семи

Фото: прокуратура Самарской области

Чисто жертв аварии с участием легкового автомобиля и минивэна в Самарской области увеличилось до семи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В больнице скончался еще один человек. В настоящее время под наблюдением врачей остаются семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще трех человек оценивается как средней степени тяжести.

ДТП произошло в ночь на 27 июня на 110-м километре автодороги А-300. Там столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте погибли шесть человек, еще восемь были госпитализированы.

По информации экстренных служб, погибшие и пострадавшие в аварии являются гражданами Узбекистана и Киргизии. По предварительным данным ГИБДД, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу.

Правоохранители уточнили, что водители обеих машин неоднократно нарушали ПДД, за что привлекались к ответственности. Полиция установила личности участников ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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