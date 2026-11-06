Въезд в "Москва-Сити" и "Сколково" станет безбарьерным с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 12 декабря въезд в зоны "Москва-Сити" и "Сколково" будет работать по новой схеме: шлагбаумы уберут, а использовать будут автоматические камеры фото- и видеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Тарифы на въезд в обе зоны не изменятся. Такие меры позволят убрать заторы на въездах и выездах. По будням в "Москва-Сити" находятся свыше 150 тысяч человек, а в "Сколково" – более 30 тысяч.

Также система должна разгрузить ТТК, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу и 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется ввести в строящемся инновационном районе "СберСити".

Вместе с тем на улицах Авангардной, Улофа Пальме, Нижегородской, Новощукинской и Маршала Василевского в Москве обустроили новые участки выделенных полос для наземного транспорта. Они начнут работать с 28 ноября. Это обеспечит комфорт для всех участников движения без снижения пропускной способности.