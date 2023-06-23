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ДТП с участием "Камаза" и еще 10 машин произошло в Красногорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 18:20 у одного из домов, расположенных на улице Речная в городе Красногорск, произошло дорожно-транспортное происшествие", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Камаз", совершил наезд на 10 машин, которые стояли в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора. Причиной этого стала техническая неисправность транспорта.

В полиции уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с тремя фурами в пригороде Нижнего Новгорода. В результате ДТП погибли пять человек.

21 июня автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком "Камаз" в Дагестане. По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.

Глава республики Сергей Меликов уточнил, что в результате ДТП погибли восемь человек, в том числе двое детей. Он дал поручение обеспечить материальные выплаты семьям погибших и пострадавшим.

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