Двое детей погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана погибли 8 человек, в том числе двое детей. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале.

При этом СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали, что число жертв аварии составило девять человек. Еще 20 человек госпитализировали.

"Глубоко соболезную семьям, потерявшим близких. Сил вам и терпения пережить эту утрату. Весь Дагестан с вами в этот тяжелый день. Мы готовы оказать вам всю возможную помощь", – написал он.

Меликов заявил, что сейчас важно сделать все для спасения пострадавших. Он поручил министру здравоохранения Дагестана Татьяне Беляевой "принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи" и взял этот вопрос на контроль.

Также он дал поручение обеспечить материальные выплаты семьям погибших и пострадавшим.

"Нахожусь на связи с ответственными органами, чьи специалисты сейчас работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего", – подчеркнул глава.

Он уточнил, что трагедия должна напомнить о последствиях неосторожного поведения на дорогах.

21 июня в Дагестане автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком "Камаз". По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.

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