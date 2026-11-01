"Почта России" выставила на торги историческое здание Главпочтамта на Мясницкой

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"Почта России" выставила на аукцион недвижимость на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщается на сайте "ГИС Торги".

Лот продают в рамках реализации непрофильных активов. В него входят 46 нежилых помещений общей площадью 20 106 квадратных метров и 19 зданий общей площадью 5 927,2 квадратного метра. Объекты находятся на территории муниципального округа Басманный: на Мясницкой улице, дом 26а, и на Чистопрудном бульваре, дом 2.

Недвижимость имеет статус объекта культурного наследия и охраняется. Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 710 миллионов 426 тысяч 156 рублей. Торги запланированы на 9 декабря 2026 года.

Ранее предпринимателям предложили приобрести коммерческую недвижимость в Левобережном районе столицы, недалеко от станции метро "Речной вокзал". На городские аукционы выставили четыре помещения свободного назначения. Площадь объектов составляет от 120,2 до 1 284 квадратных метров.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что такое разнообразие позволяет выбрать помещение под разные форматы бизнеса. Помимо этого, нахождение в жилом квартале может обеспечить предпринимателям доступ к потенциальным клиентам среди местных жителей.

