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Новости

Новости

26 октября, 08:10

Город

Два коммерческих помещения выставили на торги в Измайлове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предприниматели смогут приобрести на городских торгах два нежилых помещения в районе Измайлово. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты площадью 86,8 и 77,9 квадратного метра расположены по адресу 8-я Парковая улица, дом 26, в подвале многоквартирного дома. Помещения имеют свободное назначение, поэтому их можно использовать для разных видов бизнеса, например открыть аптеку, магазин товаров первой необходимости или творческую студию. Рядом находится станция метро "Первомайская".

Заявки на участие в торгах принимают до 9 ноября. Открытые аукционы состоятся 18 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

На городских торгах также реализуют здания, машино-места, земельные участки и другие объекты недвижимости.

Ранее сообщалось, что на городской аукцион выставили коммерческое помещение площадью 273 квадратных метра в районе Ивановское. Оно расположено на первом этаже дома 93а по Зеленому проспекту, рядом со станцией метро "Новогиреево" и имеет отдельный вход. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

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