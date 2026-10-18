Площадки под наукоемкие предприятия выставлены на торги в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три земельных участка выставлены на торги в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Там можно будет построить производственные и общественно-деловые объекты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Лоты ориентированы на инвесторов, которые планируют открыть наукоемкие предприятия в сфере фармацевтики, микроэлектроники, медицинской промышленности и бизнес-управления.

"Особая экономическая зона Москвы, площадь которой сегодня превышает 430 гектаров, предлагает инвесторам три участка для строительства общественно-деловых и производственных комплексов", – указал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, два из них реализуются в рамках программы комплексного развития промышленной зоны "Южный порт". Здесь появятся высокотехнологичные производства, благоустроенные общественные и промышленные пространства.

Инвестиционные предложения размещены на сайте torgi.mos.ru. Три лота реализуются на площадке "Печатники". На них можно будет общественные комплексы для научно-исследовательской деятельности площадью 65,7 тысячи и 60 тысяч квадратных метров, а также досуговый комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 2 ноября, а сами торги состоятся 9 ноября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее производитель высокотехнологичных блоков питания для серверного оборудования и силовых модулей для зарядных станций электротранспорта получил статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Проект реализует предприятие "Элемент-Технологии", которое входит в группу компаний "Элемент". Его производственные мощности превышают 7 тысяч квадратных метров.

