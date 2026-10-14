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14 октября, 16:57

Экономика

Производитель блоков питания для серверов стал резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производитель высокотехнологичных блоков питания для серверного оборудования и силовых модулей для зарядных станций электротранспорта получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Проект реализует предприятие "Элемент-Технологии", которое входит в группу компаний "Элемент". Его производственные мощности превышают 7 тысяч квадратных метров.

Серийный выпуск начнется в 2026 году. Компания рассчитывает ежегодно выпускать более 100 тысяч блоков питания серверного оборудования формата CRPS мощностью до 5 тысяч ватт, а также более 25 тысяч силовых модулей мощностью до 40 киловатт для зарядных станций электромобилей.

Как отметил Ликсутов, высокотехнологичная продукция будет востребована для оборудования, которое используют в дата-центрах для обработки и анализа больших данных, обеспечения работы искусственного интеллекта.

"Силовые модули позволят развивать сеть быстрых зарядных станций городского и личного электротранспорта", – добавил он.

На предприятии создано 120 высококвалифицированных рабочих мест. Продукция резидента будет востребована в Москве, Московской и Ленинградской областях, республиках Башкортостан и Татарстан и других регионах страны.

В 2026 году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. Сейчас на 10 ее площадках общей площадью 430 гектаров размещено более 250 высокотехнологичных предприятий.

Они работают в направлениях микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника. Развитием особой экономической зоны занимается столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал отечественную микросхему, которая объединяет электронные приборы в единую сеть для быстрой передачи и обработки данных. Разработкой занимается компания "Ангстрем". Устройство уже подано для включения в реестр российской промышленной продукции.

Микросхема работает по мировому протоколу RS-485, который используется в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности. Разработка востребована в промышленности и городской инфраструктуре. Полный цикл производства – от проектирования кристалла до выпуска изделия – обеспечивает контроль качества и стабильность поставок.

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