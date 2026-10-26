Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 18 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

5 человек обратились за медицинской помощью после массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 18 человек, сообщили в региональном оперативном штабе в MAX.

"В детскую областную клиническую больницу обратилась девушка 16 лет, которая получила акубаротравму. <...> Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", – говорится в сообщении.

Также в городскую больницу № 2 обратились три женщины и мужчина.

Украинские беспилотники атаковали Белгород в ночь на 25 октября. В результате погибли 2 человека. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.

Помимо жилых домов, пострадали административные здания, коммерческие объекты и социальные учреждения. Повреждения также получили 35 автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.