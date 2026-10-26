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Канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила его семья на странице артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Семья не назвала причину смерти артиста.

Бауза был известен прежде всего как голос Багза Банни, Даффи Дака и других персонажей мультсериала "Веселые мелодии". В заявлении родственники назвали смерть актера скоропостижной.

Бауза родился 7 декабря 1979 года в Скарборо, районе Торонто. Он окончил Centennial College, где изучал радио, телевидение и кино. В начале карьеры актер работал художником по персонажам в анимации, а позднее сосредоточился на озвучивании мультфильмов и сериалов.

Помимо "Веселых мелодий", Бауза озвучивал Кота в сапогах в мультсериале "Приключения Кота в сапогах", медведя Фоззи в мультсериале "Маппет-шоу: Малыши" и Вуди Вудпекера. Он также работал над различными анимационными проектами.

За работу в анимации актер трижды получал премию "Эмми" – в 2022, 2023 и 2025 годах. В последние годы актер жил в Лос-Анджелесе.