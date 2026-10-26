Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 08:27

Культура

Умер озвучивавший Багза Банни актер Эрик Бауза

Фото: AP/Chris Pizzello

Канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила его семья на странице артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Семья не назвала причину смерти артиста.

Бауза был известен прежде всего как голос Багза Банни, Даффи Дака и других персонажей мультсериала "Веселые мелодии". В заявлении родственники назвали смерть актера скоропостижной.

Бауза родился 7 декабря 1979 года в Скарборо, районе Торонто. Он окончил Centennial College, где изучал радио, телевидение и кино. В начале карьеры актер работал художником по персонажам в анимации, а позднее сосредоточился на озвучивании мультфильмов и сериалов.

Помимо "Веселых мелодий", Бауза озвучивал Кота в сапогах в мультсериале "Приключения Кота в сапогах", медведя Фоззи в мультсериале "Маппет-шоу: Малыши" и Вуди Вудпекера. Он также работал над различными анимационными проектами.

За работу в анимации актер трижды получал премию "Эмми" – в 2022, 2023 и 2025 годах. В последние годы актер жил в Лос-Анджелесе.

Читайте также


культураза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика