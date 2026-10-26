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26 октября, 16:20

Транспорт

Самолет тайваньской China Airlines впервые за 4 года пролетел над территорией России

Фото: depositphotos/Shebeko

Пассажирский самолет тайваньской авиакомпании China Airlines впервые за 4 года совершил полет через воздушное пространство России. Об этом сообщила местная газета "Цзиньжи".

Ранее транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над территорией России в конце февраля 2022 года и перешло на альтернативные маршруты.

По данным СМИ, утром 25 октября самолет выполнял рейс CI75 из Тайбэя в Рим и вошел в российское воздушное пространство. Профессор Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньлян в беседе с журналистами отметил, что использование маршрута через Россию сократило время полета примерно на 40–60 минут. При этом вылетевшие 25 октября с острова рейсы в Париж и Милан следовали через Южную Азию.

До этого был запущен первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином. Полеты по маршруту выполняет авиакомпания "ИрАэро" на отечественном самолете "Сухой Суперджет". Летать самолет будет раз в неделю – по субботам, а в пути пассажиры проведут около 3,5 часа. Утренний вылет подобран так, чтобы по прибытии в Харбин люди могли сразу воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить путешествие по Китаю. Маршрут работает в обе стороны.

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