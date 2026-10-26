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26 октября, 16:41

Шоу-бизнес

Певец Соколовский опроверг слова Риты Дакоты о минимальном вкладе в квартиру для дочери

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Влад Соколовский опроверг утверждения экс-супруги, артистки Риты Дакоты, о том, что его вклад в квартиру для дочери был минимальным. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дакота утверждает, что ипотеку закрывала самостоятельно, а первый взнос сделала средствами от продажи своей квартиры в Белоруссии. Она также отметила, что Соколовский женился на ней с большими долгами, которые пришлось закрывать подаренными на свадьбу деньгами.

В свою очередь, Соколовский заявил, что на момент свадьбы долгов у него уже не было, а на квартиру для дочери они зарабатывали вместе. По его словам, у них была договоренность, что совместно нажитое имущество достается дочери Мие.

"Мы много трудились, работали, радовались, закрывали ипотеку, пахали очень мощно над всеми проектами. Говорить о том, что я к этому не имею отношения…" – написал артист.

Соколовский добавил, что нынешнее недопонимание можно было предотвратить разговорами, к которым он призывал Дакоту некоторое время назад. Он предположил, что экс-супруга подогревает скандал ради рекламы нового проекта.

Ранее адвокат актрисы Ольги Зуевой, бывшей жены Данилы Козловского, Елена Смирнова заявила, что Козловский не уплачивает алименты экс-супруге на содержание их шестилетней дочери Оды Валентины. Сторона актера отвечать на вопросы журналистов не стала.

По словам самой Зуевой, она не получает деньги с 4 июня. Актриса также намекнула на то, что у Козловского нет желания видеться с ребенком.

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