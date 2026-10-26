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26 октября, 08:23

Политика

ВС РФ поразили в Черном море сухогруз, задействованный в интересах Киева

Фото: mil.ru

Армия России поразила в Черном море сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, минувшей ночью российские военные продолжили нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В результате ударов в Ольшанах Харьковской области поражены склад хранения дронов большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове повреждения получила электроподстанция ПС-330 "Залютино", которая обеспечивала функционирование предприятий военно-промышленного комплекса противника.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области атаке подверглась электроподстанция ПС-330, которая обеспечивала функционирование логистических объектов. В Одесской области поражены объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск и четыре склада, где находились грузы военного и двойного назначения.

Ранее российские бойцы ударили беспилотниками по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы для обеспечения украинской армии.

До этого ВС РФ атаковали вантовый мост в районе Запорожья и два безэкипажных катера противника в акватории Черного моря. Удары нанесли с помощью БПЛА "Герань".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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