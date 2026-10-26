В МГИК объявили эвакуацию из-за сообщения о минировании

Фото: Агентство "Москва"

В Московском государственном институте культуры (МГИК) объявили эвакуацию из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.

На месте работают экстренные службы. Студентов и сотрудников призвали сохранять спокойствие, выполнять указания ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.

О возобновлении занятий институт в дальнейшем сообщит на своих официальных информационных ресурсах.

Сообщение о минировании МГИК уже поступало 21 октября. Тогда на территории вуза, включая учебные корпуса и общежитие, прошла эвакуация, однако проверка не обнаружила опасных предметов. В пресс-службе МГИК подтвердили, что угроза не подтвердилась, общежития открыли, а с 22 октября занятия и работа института вернулись к стандартному расписанию.