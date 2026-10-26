Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки зафиксировали в Подмосковье минувшей ночью. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По данным синоптика, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимум составил 3,6 градуса, что на пару градусов выше ночной климатической нормы этого дня. В Бутове минимум составил 2,5 градуса, в Строгине – 6,1 градуса.

В Михайловском в ТиНАО зафиксировали 0,3 градуса. На метеостанции Приокско-Террасного заповедника столбик термометра остановился на отметке 0 градусов. В Коломне похолодало до минус 0,4 градуса, в Электростали – до минус 0,7 градуса. Самая холодная точка – Серебряные Пруды, где температура опустилась до минус 1,8 градуса. Леус отметил, что такие заморозки уже привычны для последней декады октября.

Метеорологическая зима в Москве может начаться в начале ноября, однако точные сроки будут зависеть от фактической температуры воздуха. Как отметил метеоролог Александр Голубев, несмотря на возможные ночные заморозки, днем температура все еще может быть выше нуля.