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26 октября, 08:58

Общество

Москвичам рассказали о новых правилах возврата покупок и заселения в гостиницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенью 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве о защите прав потребителей, в том числе при покупках через интернет и бронировании гостиниц. О новых правилах и способах разобраться в них рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Актуальные разъяснения опубликованы на портале потребителя Москвы. К примеру, при возврате денег за дистанционно приобретенный товар в претензии нужно указать номер заказа, банковские реквизиты, а также номер телефона и (или) адрес электронной почты, привязанные к личному кабинету. Эти требования распространяются и на случаи, когда покупатель заранее оплатил товар, но продавец отказался выполнять заказ или нарушил срок передачи покупки.

Если приобретенный через интернет товар оказался некачественным, потребитель может предъявить требования продавцу через маркетплейс. Также можно передать товар для замены или устранения недостатков через пункт приема и выдачи заказов, если такая возможность предусмотрена договором между оператором площадки и продавцом. При отказе от договора оператор маркетплейса должен обеспечить возврат денег через площадку, если покупка была оплачена таким способом.

Отдельный материал портала посвящен новым правилам бронирования и заселения в гостиницы. В частности, при негарантированном бронировании отель обязан ждать гостя до расчетного часа следующего дня и не может отменить бронь раньше. При заселении также разрешили подтверждать личность с помощью сведений из мессенджера МАХ.

На портале потребителя доступны рекомендации экспертов, пошаговые инструкции и ссылки на нормативные документы. Найти нужную информацию можно с помощью тематических разделов, поисковой строки или чат-бота.

Ранее специалисты рассказывали, что покупателю могут предложить предъявить паспорт при возврате товара и само по себе такое требование не считается нарушением закона. В частности, при выдаче денег наличными кассиру нужно убедиться, что средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

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