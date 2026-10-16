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16 октября, 10:25

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Экономист Косарева: карту могут заблокировать из-за нетипичных операций по счету

Экономист рассказала, в каких случаях могут заблокировать карту

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Нетипичные операции по счету, переводы на подозрительные номера, комментарии по типу "за торт" и массовые мелкие пополнения могут привести к блокировке карты. Об этом заявила экономист Екатерина Косарева в беседе с "Лентой.ру".

"Если человек внезапно начинает ежедневно снимать крупные суммы, в том числе в других городах и ночью, система сработает, и операция зависнет", – отметила она.

При этом те же действия не вызовут вопросов, если клиент снимает наличные регулярно. Второй причиной эксперт назвала самого получателя денег. Перевод на номер телефона, который заподозрили в мошеннических схемах и внесли в базу Банка России, будет заблокирован.

Осторожность стоит проявлять и с комментариями к переводам. Если из пояснения видно, что человек оплачивает товар или услугу, это тоже может обернуться блокировкой. Косарева привела примеры таких сообщений: "за торт", "спасибо за реснички", "за квартиру за январь". В группу риска включены переводы в адрес компаний с повышенным риском, например букмекерских контор.

Если карту все же заблокировали, Косарева посоветовала обратиться в поддержку банка прямо из мобильного приложения. Это снизит риск попасть быть обманутым мошенником и оказаться вовлеченным в преступную схему.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что регулярные переводы от разных физических лиц могут вызвать вопросы у банков и налоговой службы. В таких случаях отправителя могут попросить подтвердить происхождение средств, например чеками и договорами, а при подозрительных операциях возможно ограничение дистанционного обслуживания.

Эксперт также сообщила, что ошибочно отправленные через СБП деньги банк не может самостоятельно списать со счета получателя: возврата средств можно добиваться через суд как неосновательного обогащения.

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